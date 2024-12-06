Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к «Баварии» и немецкому футболу

Бывший нападающий «Милана», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высказался о немецком футболе, а также рассказал о своём отношении к мюнхенской «Баварии».

«Футбол в Германии выдающийся. Мне нравятся местные стадионы, потому что на них всегда аншлаг. Играть за такой клуб, как «Бавария», конечно, было бы неплохо, просто из-за истории клуба и его игроков. Для меня «Бавария» — один из пяти самых больших клубов в мире. Я очень восхищаюсь немецким футболом и национальной командой. Они не могли позволить себе меня (смеётся). Но нет, шутки в сторону, возможности переехать туда никогда не было. Это было бы здорово, но у судьбы были другие планы на мой счёт», — приводит слова Ибрагимовича Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).