Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терёхин: соглашусь с Мартыновичем — большая часть России болеет за «Спартак» и «Краснодар»

Терёхин: соглашусь с Мартыновичем — большая часть России болеет за «Спартак» и «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин согласился со словами защитника «Кайрата» Александар Мартыновича о том, что большая часть России болеет за «Спартак» и «Краснодар». Ранее белорусский защитник выступал в составе «быков».

«Соглашусь с Мартыновичем — большая часть России болеет за «Спартак» и «Краснодар», а также все хотят прервать гегемонию «Зенита». Но питерские болельщики хотят, чтобы их клуб стал чемпионом, а также скажут, что вся страна болеет за «Зенит». Спартаковские фанаты за «Спартак», а краснодарские — за «Краснодар». Болельщикам со стороны хотелось бы, чтобы борьба была до последнего. Сейчас шесть команд борются за чемпионство — они все в куче. Интрига сохранится и в следующем году, будет очень интересно», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Мартынович: за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android