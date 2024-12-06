Терёхин: соглашусь с Мартыновичем — большая часть России болеет за «Спартак» и «Краснодар»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин согласился со словами защитника «Кайрата» Александар Мартыновича о том, что большая часть России болеет за «Спартак» и «Краснодар». Ранее белорусский защитник выступал в составе «быков».

«Соглашусь с Мартыновичем — большая часть России болеет за «Спартак» и «Краснодар», а также все хотят прервать гегемонию «Зенита». Но питерские болельщики хотят, чтобы их клуб стал чемпионом, а также скажут, что вся страна болеет за «Зенит». Спартаковские фанаты за «Спартак», а краснодарские — за «Краснодар». Болельщикам со стороны хотелось бы, чтобы борьба была до последнего. Сейчас шесть команд борются за чемпионство — они все в куче. Интрига сохранится и в следующем году, будет очень интересно», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.