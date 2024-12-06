Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном переходе Зорина из «Спартака»

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию об интересе автозаводцев к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину. Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе игрока в аренду с правом выкупа.

— Устаревшая информация, не совсем актуальный вопрос. Мы им интересовались летом.

— То есть сейчас клуб не интересуется Зориным?

— Я такого не говорил, — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне в составе основной команды красно-белых Зорин принял участие в 10 матчах во всех турнирах. В этих играх 20-летний футболист в общей сложности провёл на поле 393 минут и отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.