Белоус: удивляет, когда в «Спартак» на пост спортдиректора рассматривают лишь иностранцев

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус отреагировал на слухи о поиске нового спортдиректора для красно-белых.

«Отсутствие спортивного директора в «Спартаке» при наличии генерального директора, который не является специалистом в области футбола, это проблема. Безусловно, спортивный директор играет большую роль. Но в некоторых клубах руководители могут совмещать роль генерального и спортивного директора, но это отдельная история. В «Спартаке» такой возможности у Малышева нет.

Конечно, «Спартаку» нужен спортивный директор. Меня порой удивляет ситуация, когда изначально рассматривают только кандидатуры иностранцев. Основная задача спортивного директора — это не только трансферы и транспортировка иностранных футболистов в РПЛ, а организация всего процесса. Это детско-юношеский футбол, повышение квалификации тренеров из академии и создание спортивной вертикали, чтобы она функционировала как часы. А не только пользоваться тем, что в Россию будут постоянно приезжать иностранные футболисты.

В России появились ребята, знающие по два-три языка, и они давно работают в футболе. Они могли бы при открытом объявлении подать резюме. В советское время было объявление о замещении вакантной должности в условном университете доцента или профессора. Приходили люди, подавали свои резюме, и их рассматривали», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.