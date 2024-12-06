Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зато я сделал это честно». Моуринью — о словах Гвардиолы о большем количестве титулов АПЛ

«Зато я сделал это честно». Моуринью — о словах Гвардиолы о большем количестве титулов АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ранее испанец сравнил количество своих побед в чемпионате Англии с количеством чемпионств португальца.

«Гвардиола сказал, что он выиграл шесть трофеев АПЛ, а я выиграл всего три, но я зато я сделал это честно и чисто. Если я проиграю, я поздравлю своего соперника, потому что он лучше меня. Я не хочу побеждать, пока рассматривают 150 нарушений», — приводит слова Моуринью Sporх в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты. В данный момент проходят слушания о 115 предполагаемых финансовых нарушениях клуба.

Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на сравнение его с Моуринью после жеста в матче с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android