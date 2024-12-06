«Зато я сделал это честно». Моуринью — о словах Гвардиолы о большем количестве титулов АПЛ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ранее испанец сравнил количество своих побед в чемпионате Англии с количеством чемпионств португальца.

«Гвардиола сказал, что он выиграл шесть трофеев АПЛ, а я выиграл всего три, но я зато я сделал это честно и чисто. Если я проиграю, я поздравлю своего соперника, потому что он лучше меня. Я не хочу побеждать, пока рассматривают 150 нарушений», — приводит слова Моуринью Sporх в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты. В данный момент проходят слушания о 115 предполагаемых финансовых нарушениях клуба.