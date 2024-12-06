Игрок «Зенита» Педро: команда всегда будет поддерживать Соболева, забивает он или нет

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о своём одноклубнике, форварде Александре Соболеве. 27-летний Соболев провёл 10 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

– У Соболева пока не получается с голами в РПЛ – эксперты его критикуют, а вы как-то поддерживаете?

– Команда всегда будет поддерживать его, забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать ещё раз, даже если ошибся. Я думаю, что это очень важно, на поле видно – он очень сильный футболист, — приводит слова Педро Metaratings.

Педро 18 лет, он выступает на позиции левого вингера, а также может сыграть в центре и на правом фланге нападения. К «Зениту» молодой футболист присоединился в феврале этого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.