Олег Терёхин: «Динамо» будет сложно в матче с «Химками» — химчане сейчас на подъёме

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Химками». Игра состоится 8 декабря, в воскресенье. Стартовый свисток — в 14:00 мск.

«Динамо» будет сложно в матче с «Химками» — у динамовцев идёт спад и недобор очков, а химчане сейчас на подъёме. Не думаю, что потеря очков со стороны «Динамо» будет сенсацией — «Химки» уже у многих команд отобрали очки. Может, футболисты услышали, что тренер может покинуть клуб, поэтому они заиграли и сплотились за Артигу. А если брать игру «Химок», они действительно переиграли «Локомотив» в последнем матче», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.