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Олег Терёхин: «Динамо» будет сложно в матче с «Химками» — химчане сейчас на подъёме

Олег Терёхин: «Динамо» будет сложно в матче с «Химками» — химчане сейчас на подъёме
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Химками». Игра состоится 8 декабря, в воскресенье. Стартовый свисток — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Химки
Химки
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П1
X
П2

«Динамо» будет сложно в матче с «Химками» — у динамовцев идёт спад и недобор очков, а химчане сейчас на подъёме. Не думаю, что потеря очков со стороны «Динамо» будет сенсацией — «Химки» уже у многих команд отобрали очки. Может, футболисты услышали, что тренер может покинуть клуб, поэтому они заиграли и сплотились за Артигу. А если брать игру «Химок», они действительно переиграли «Локомотив» в последнем матче», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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