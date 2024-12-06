Представитель Батракова ответил на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Алексею

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на слухи в СМИ об интересе к своему клиенту со стороны «Манчестер Сити». Ранее появилась информация, что скауты британского топ-клуба ещё с прошлого года следят за игрой Батракова. «Горожане» особо впечатлены игрой Алексея в текущем сезоне.

«Ко мне и в «Локомотив» из «Манчестер Сити» никто не обращался, Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам, а «Манчестер Сити» является тем клубом, в котором быстро такие решения о трансферах не принимаются», — приводит слова Владимира Кузьмичёва интернет-портал Metaratings.

Напомним, Батраков выступает за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. За это время он провёл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.