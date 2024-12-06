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Белоус: назначение Ари в «Торпедо» говорит о том, что у клуба малоопытные руководители

Белоус: назначение Ари в «Торпедо» говорит о том, что у клуба малоопытные руководители
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Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал назначение бывшего футболиста Ари на должность спортивного директора московского «Торпедо».

«Назначение Ари в «Торпедо» говорит о том, что у клуба малоопытные руководители. Надо чётко понимать, какие задачи ставит клуб. Есть спортивный директор, а есть руководитель селекционного отдела. Спортивный директор — это серьёзная должность. Мне кажется, Ари её не тянет, по крайней мере сейчас. Он может вырасти, но для этого должно пройти время и он должен разобраться. Потому что основной источник поступления футболистов — это Россия и детско-юношеские академии. Руководство «Торпедо», наверное, думает, что Ари приведёт три-четыре супербразильца и дело пойдёт на лад. Это урезанная линия ситуации. Прежде чем брать человека на какую-то должность, нужно сформулировать критерии, по которым берёте его на этот пост, функционал и какие задачи вы ему ставите», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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