Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Борнмута»: я очень разочарован

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался по итогам матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:1).

«Всё, что я могу сказать, — я очень разочарован сегодняшним вечером и полон решимости всё исправить. Я буду продолжать бороться, пока мы этого не сделаем», — приводит слова Постекоглу известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом» состоялся в ночь с 5 на 6 декабря. Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В следующем туре «Борнмут» встретится с «Ипсвичем», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Челси». Обе игры состоятся 8 декабря.