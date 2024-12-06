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Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Борнмута»: я очень разочарован

Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Борнмута»: я очень разочарован
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался по итогам матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хёйсен – 17'    

«Всё, что я могу сказать, — я очень разочарован сегодняшним вечером и полон решимости всё исправить. Я буду продолжать бороться, пока мы этого не сделаем», — приводит слова Постекоглу известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом» состоялся в ночь с 5 на 6 декабря. Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В следующем туре «Борнмут» встретится с «Ипсвичем», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Челси». Обе игры состоятся 8 декабря.

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