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«Это системная проблема». Форвард «Ростова» Голенков высказался о работе арбитров

«Это системная проблема». Форвард «Ростова» Голенков высказался о работе арбитров
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, насколько в этом сезоне он удовлетворён работой арбитров.

«Вопрос судейства всегда стоял остро. Конечно, многие моменты влияют на результат. Хочется, чтобы всё стало стабильнее. Дело не только в скандалах, на них глобально всё равно. Стабильность означает просто хорошее судейство. Играя за «Ростов» три года, я больше доволен, чем нет. У судей много ошибок и в нашу пользу. Это системная проблема, а не какие‑то клубные предпочтения», — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Валерия Карпина имеют в своём активе 23 очка. В заключительном матче календарного года ростовчане сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 7 декабря.

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