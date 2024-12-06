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Белоус: «Спартак» наступит на те же грабли, если назначит спортдиректором иностранца

Белоус: «Спартак» наступит на те же грабли, если назначит спортдиректором иностранца
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что «Спартаку» не стоит искать иностранца на должность спортивного директора клуба.

«На мой взгляд, поиск «Спартаком» только иностранца на должность спортивного директора — это ограничения и некие комплексы структур, в том числе и нефтегазовых. То есть в «Лукойле» считают, что в своём отечестве пророка нет.

Взять условного Ари, который пришёл в «Торпедо» и заявил, что приведёт Погба, которого дисквалифицировали за допинг. Много ума не надо привезти в Россию Погба, а найти Головина где-нибудь в Сибири и привезти его в ЦСКА — это нужно хорошо поработать и разбираться в футболе. «Спартак» 100 процентов наступит на те же грабли, что и с Амаралом, если назначит на должность спортивного директора иностранца», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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