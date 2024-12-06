Белоус: «Спартак» наступит на те же грабли, если назначит спортдиректором иностранца

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что «Спартаку» не стоит искать иностранца на должность спортивного директора клуба.

«На мой взгляд, поиск «Спартаком» только иностранца на должность спортивного директора — это ограничения и некие комплексы структур, в том числе и нефтегазовых. То есть в «Лукойле» считают, что в своём отечестве пророка нет.

Взять условного Ари, который пришёл в «Торпедо» и заявил, что приведёт Погба, которого дисквалифицировали за допинг. Много ума не надо привезти в Россию Погба, а найти Головина где-нибудь в Сибири и привезти его в ЦСКА — это нужно хорошо поработать и разбираться в футболе. «Спартак» 100 процентов наступит на те же грабли, что и с Амаралом, если назначит на должность спортивного директора иностранца», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.