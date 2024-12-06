Иван Таранов: очевидно, что бо́льшая часть России болеет за «Краснодар»

Известный российский экс-футболист Иван Таранов отреагировал на слова Александра Мартыновича о том, что большая часть России болеет в чемпионской гонке за «Краснодар».

«Думаю, «Краснодар» поддерживает бо́льшая часть России. Это ощущение на фоне того, что все устали от чемпионств «Зенита». Хочется ротации в этом плане. Наверное, поэтому большинство болеет за «Краснодар». Ещё один фактор — Галицкий. Он сделал очень много для «Краснодара» и академии и продолжает делать. Он развивает детский и массовый спорт. Очевидно, что бо́льшая часть России болеет за «Краснодар», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.