«Марсель» провёл предварительные переговоры по переходу игрока «Челси» — Конур

Французский «Марсель» провёл предварительные переговоры о переходе защитника лондонского «Челси» Бенуа Бадьяшиля, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее также сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны туринского «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Бадьяшиль принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности француз провёл на поле 877 минут. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.