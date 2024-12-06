Представитель Сильянова ответил, ведутся ли переговоры со «Спартаком»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака». Кузьмичёв заявил, что никаких переговоров по Сильянову не ведётся — красно-белые не контактировали с железнодорожниками по поводу защитника.

«Я видел, что в прессе написали об интересе «Спартака» к Александру, но сейчас никто ни с кем не ведёт переговоров. Клубы точно не контактировали по этому вопросу, на нас тоже никто не выходил», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Сильянов — один из вариантов нового правого защитника для «Спартака».