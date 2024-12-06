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В «Реале Сосьедад» не планируют отдавать Захаряна в аренду зимой

В «Реале Сосьедад» не планируют отдавать Захаряна в аренду зимой
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Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что в планы клуба не входит отправлять в аренду российского полузащитника Арсена Захаряна во время зимнего трансферного окна — 2025.

— У Захаряна много травм. Может ли из-за этого клуб отправить его в аренду этой зимой?
— В футболе всё возможно, но «Сосьедаду» Арсен нужен здесь, — приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, в июле этого года стало известно, что Захаряну диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки, полученную во время тренировки. После этого ему успешно провели операцию, и Арсен до сих пор продолжает восстановление. В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах. Однако он уже вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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