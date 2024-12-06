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ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года

ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года
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ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан на три ближайших регистрационных периода. Таким образом запрет продлится до лета 2026 года. Запрет на приобретение новых игроков действует с 14 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Причины данного решения не объясняются.

На данный момент армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. Следующий матч красно-синие сыграют в гостях с «Факелом» 8 декабря.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».

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