ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года

ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан на три ближайших регистрационных периода. Таким образом запрет продлится до лета 2026 года. Запрет на приобретение новых игроков действует с 14 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Причины данного решения не объясняются.

На данный момент армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. Следующий матч красно-синие сыграют в гостях с «Факелом» 8 декабря.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».