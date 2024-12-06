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Иван Таранов: вряд ли «Краснодар» будет фаворитом матча с «Локомотивом»

Иван Таранов: вряд ли «Краснодар» будет фаворитом матча с «Локомотивом»
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Бывший российский футболист Иван Таранов высказался перед центральным матчем 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом», который состоится 8 декабря. Начало — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вряд ли «Краснодар» будет фаворитом матча с «Локомотивом». Но какие-то амбиции в игре «Краснодара» должны быть. «Локомотив» по последним турам выглядит не очень стабильно и захочет показать максимум того, что умеет. Очень сложно делать прогноз на этот матч. Игры «Краснодара» с «Локомотивом» всегда непредсказуемы. Интересное противостояние. Мне импонирует «Локомотив» тем, что у них очень много российских воспитанников», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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