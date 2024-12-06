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Стала известна причина трансферного бана ЦСКА от ФИФА

Стала известна причина трансферного бана ЦСКА от ФИФА
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Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему ФИФА наложила трансферный бан на армейский клуб.

«Новости следующие: дисциплинарный комитет ФИФА наложил на ЦСКА трансферный бан в рамках решения по делу Эджуке и «Херенвена». Мы были готовы к этому решению – таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость.

Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна ещё полтора месяца и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за «бан» переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

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