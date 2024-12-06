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В ЦСКА призвали дать трансферный бан «Вест Хэму» из-за долга по Влашичу

В ЦСКА призвали дать трансферный бан «Вест Хэму» из-за долга по Влашичу
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо призвал дать трансферный бан «Вест Хэму» из-за долга по переходу полузащитника Николы Влашича после того, как ФИФА запретила армейцам регистрировать новых футболистов из-за долга перед «Херенвеном» за переход Чидеры Эджуке.

«После такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», должным нам около € 20 млн. Если не платим мы и получаем бан, то — давайте быть последовательными — аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм». Особенно учитывая то, что мы предлагаем всевозможные варианты расчётов как «Херенвену», так и «Вест Хэму».

В октябре по инициативе нашего клуба «Херенвен», ЦСКА и «Вест Хэм» согласовали трёхстороннее соглашение, по условиям которого «Вест Хэм» должен был заплатить в «Херенвен» нашу часть долга напрямую. Однако клуб не сделал этого, ссылаясь на британский санкционный лист (в котором, к слову, нас нет), и голландцы обратились в Дисциплинарный комитет, и их можно понять.

Мы продолжаем делать всё для принятия последовательного решения от ФИФА и CAS в аналогичной ситуации в кейсе Влашича. В конце сентября арбитры дали два месяца нам и «Вест Хэму» на поиск вариантов, но этот поиск вновь был односторонним, о чём мы и уведомили CAS на этой неделе. Решение по делу должно быть вынесено весной 2025 года. Англичане, не имея на текущий момент никаких последствий своего неисполнения, в связи с этим ведут себя неподвижно и незаинтересованно. И мы верим, что принятое решение по нам станет отправной точкой и в деле Влашича», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

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