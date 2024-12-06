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«Химки» и «Кубань» попали под трансферный запрет ФИФА

«Химки» и «Кубань» попали под трансферный запрет ФИФА
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ФИФА (Международная федерация футбола) наложила на подмосковные «Химки» бан на три ближайших регистрационных периода. «Кубань» оказалась в трансферном бане с пометкой «пока не будет снят».

«Химки» после 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».

«Кубань» представляет Вторую лигу A. Краснодарская команда выступает в группе «Золото», на данный момент она занимает четвёртое место в таблице.

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