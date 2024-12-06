Мор спрогнозировал исход матча «Спартак» — «Пари НН»

Ветеран московского «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча красно-белых с «Пари НН» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 7 декабря, в Москве. Мор спрогнозировал уверенную победу «Спартака». Он не видит факторов, которые нижегородцы могут противопоставить красно-белым.

«Впервые за последнее время можно уверенно прогнозировать победу «Спартака». Команда в очень хорошей форме, играет дома, а у нижегородцев не будет Хуана Босельи и Николая Калинского, через которых строится игра. Понимаю, что в футболе возможно всё, но не знаю, что «Пари НН» сможет противопоставить «Спартаку», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 по итогам 17 туров.