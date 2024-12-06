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Сергеев высказался о противопоставлениях с Соболевым, который заменил его в «Зените»

Сергеев высказался о противопоставлениях с Соболевым, который заменил его в «Зените»
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Экс-нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о сравнениях с новым форвардом сине-бело-голубых Александром Соболевым.

– Я же ничего особо не читаю, не смотрю. Как-то отвык от этого давно. И что там говорят, пишут — это мнение экспертов, их работа. А я делаю свою. В первую очередь мне нужно думать о себе и приносить пользу клубу.

— Но приятно, что эти сравнения оказываются в твою пользу?
– Приятно, конечно, когда о тебе говорят. Но пока не забивал, об этом никто не говорил. Так что, как я уже сказал, у меня нет никаких обид. И кто там что говорит — это, повторюсь, их мнение. Я просто делал работу, доказывал именно себе, что могу забивать, что от меня и требуют в «Крыльях». Стараюсь это делать. Да, может, не так, как раньше: где-то есть невезение, какие-то другие проблемы. Но я не останавливаюсь, — рассказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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