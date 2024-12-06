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Дмитрий Хомуха: двойные стандарты — основная причина трансферного бана ЦСКА

Дмитрий Хомуха: двойные стандарты — основная причина трансферного бана ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал новость о трансферном бане армейцев от ФИФА на три ближайших регистрационных периода. Организация запретила армейцам регистрировать новых футболистов из-за долга перед «Херенвеном» за переход Чидеры Эджуке.

«Неожиданно, что ЦСКА забанили на три трансферных окна. Думаю, невыплата суммы за трансфер Эджуке не была инициативой ЦСКА. Надо знать нюансы, но это, скорее всего, больше политическая история. Двойные стандарты являются основной причиной бана ЦСКА», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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