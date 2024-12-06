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Масалитин — о трансферном запрете ФИФА: всё идёт к тому, что ЦСКА станет середняком РПЛ

Масалитин — о трансферном запрете ФИФА: всё идёт к тому, что ЦСКА станет середняком РПЛ
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что трансферный запрет ФИФА негативно повлияет на армейцев.

«То, что «Херенвен» не может получить деньги за трансфер Эджуке, а ЦСКА за Влашича — проблема ФИФА. Можно перевести деньги из Англии в Голландию. При чём здесь ЦСКА? Они же всё подкрепляют юридически, поэтому ФИФА должна помогать, раз такая неразбериха. Понятно, что это плохо для ЦСКА, команда сейчас нуждается в усилении. Нужны трансферы.

Всё идёт к тому, что ЦСКА станет середняком. На сегодняшний день по составу это команда с третьего по шестое место, а может и на седьмое откатиться», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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