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Нападающий «Крыльев Советов» Сергеев отреагировал на шумиху вокруг клуба

Нападающий «Крыльев Советов» Сергеев отреагировал на шумиху вокруг клуба
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на шумиху вокруг клуба, связанную с заявлениями губернатора Самарской области. Ранее чиновник сообщил, что клуб задолжал 36 млн рублей «преступникам, которые связаны с судейским корпусом». Также он обвинил в мошеннических схемах футбольных агентов.

«Мы одна команда. Не обращаем внимания на то, что происходит вокруг. Все друг за друга бьёмся. И игра это показала. Победа над «Зенитом» — заслуга всей команды», — рассказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полную версию интервью с Сергеевым читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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