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Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался об итогах жеребьёвки клубного чемпионата мира

Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался об итогах жеребьёвки клубного чемпионата мира
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Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал итоги жеребьёвки клубного чемпионата мира — 2025, который пройдёт грядущим летом. В одной группе с лиссабонским клубом выступят «Бавария», «Бока Хуниорс» и «Окленд Сити».

«Это сложная группа. Мюнхенскую «Баварию» на европейском уровне нам никогда не удавалось обыграть. А также «Бока Хуниорс», команду с одной из самых богатых историй в Южной Америке. Затем «Окленд», о котором мы знаем меньше, но у которого, я полагаю, такие же амбиции, как и у остальных. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти групповой этап, а это наша цель. Это очень важное соревнование, исторический момент. Мы приезжаем сюда не для того, чтобы посмотреть вечеринку. Мы хотим пройти как можно дальше», — приводит слова Кошты официальный сайт ФИФА.

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