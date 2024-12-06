Голенков — о слухах насчёт перехода в «Спартак»: ничего конкретного не было

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в московский «Спартак» и ЦСКА. По словам Голенкова, об этой информации он узнал из новостей.

— До травмы у тебя была серия удачных матчей и пошли слухи про «Спартак», ЦСКА. Хоть раз было что-то конкретное?

— У меня нет. Я всё узнавал из новостей, скидывал агенту. Ничего конкретного не было.

— Есть ли российский клуб, в который ты никогда не пойдешь?

— Клубов, которые я бы не любил, нет. И слава богу, ха-ха, — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Голенкову 25 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. В нынешнем сезоне Егор провёл 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Голенкова в € 2,5 млн.