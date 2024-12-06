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Игрок «Спартака» Денисов: после Нового года все команды немного изменятся, это нормально

Игрок «Спартака» Денисов: после Нового года все команды немного изменятся, это нормально
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов считает, что после Нового года все команды Российской Премьер-Лиги изменятся.

— Как не растерять эту командную химию после Нового года?
— После Нового года все команды немного изменятся. Это нормально. Так всегда происходит. Нужно искать что-то новое», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», опережающий идущий следом «Краснодар» на одно очко.

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