Игрок «Спартака» Денисов: после Нового года все команды немного изменятся, это нормально

Футболист «Спартака» Даниил Денисов считает, что после Нового года все команды Российской Премьер-Лиги изменятся.

— Как не растерять эту командную химию после Нового года?

— После Нового года все команды немного изменятся. Это нормально. Так всегда происходит. Нужно искать что-то новое», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», опережающий идущий следом «Краснодар» на одно очко.