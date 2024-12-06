Спортивный директор «Торпедо» отреагировал на слухи об интересе к Зорину

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари прокомментировал информацию об интересе автозаводцев к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину. Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе игрока в аренду с правом выкупа.

— «Торпедо» интересуется Зориным?

— Единственное, что могу сказать, это то, что мы анализируем молодых игроков всех российских команд, — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне в составе основной команды красно-белых Зорин принял участие в 10 матчах во всех турнирах. В этих играх 20-летний футболист в общей сложности провёл на поле 393 минуты и отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.