В «Кубани» рассказали, когда прекратит действовать трансферный бан ФИФА на клуб

В пресс-службе краснодарской «Кубани» рассказали, когда прекратит действовать трансферный запрет ФИФА на клуб. Напомним, «Кубань» оказалась в трансферном бане с пометкой «пока не будет снят».

«Трансферный бан «Кубани» снимается с первого дня зимнего трансферного окна, новых запретов у нас нет. То, что отображается на сайте ФИФА, — это и есть тот запрет, что был ранее. У нас есть письмо от ФИФА, что бан снимается в это зимнее окно», — сообщили в пресс-службе «Кубани» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

«Кубань» представляет Вторую лигу A. Краснодарская команда выступает в группе «Золото», на данный момент она занимает четвёртое место в таблице.