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В «Реале» высказались об итогах жеребьёвки клубного чемпионата мира

В «Реале» высказались об итогах жеребьёвки клубного чемпионата мира
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Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьёвки клубного чемпионата мира — 2025, который пройдёт грядущим летом. В одной группе с испанским клубом выступят «Пачука», «Аль-Хиляль» и «Ред Булл Зальцбург».

«Мы очень воодушевлены началом этого турнира и хотим попытаться его выиграть. «Пачука» — мексиканский клуб с великими традициями, и это будет непростая игра. Мы встретились с «Аль-Хилялем» в финале клубного чемпионата мира, и это клуб, который действительно вырос и может похвастаться высококлассными игроками. Они наверняка будут опасными, и в январе мы также собираемся сыграть с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов», — приводит слова Бутрагеньо официальный сайт ФИФА.

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