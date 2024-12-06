Объявлены судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игры этого тура пройдут 7 и 8 декабря. Центральную встречу тура «Краснодар» – «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

7 декабря (суббота)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артём Любимов; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Рашид Абусуев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.