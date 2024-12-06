Дмитрий Булыкин: трансферный бан ФИФА может очень серьёзно ударить по репутации ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о трансферном бане армейцев от ФИФА на три ближайших регистрационных периода. Организация запретила армейцам регистрировать новых футболистов из-за долга перед «Херенвеном» за переход Чидеры Эджуке.

«Не знаю всей ситуации по поводу бана ЦСКА, но это очень жёсткое наказание. Как это могли допустить? Это может очень серьёзно ударить по репутации ЦСКА и футболистам. Думаю, дальше армейцы будут оспаривать этот бан. Но не нужны были лишние судебные дела, ведь это очень дорого», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.