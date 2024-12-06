«Обоснованно». Нападающий «Ростова» Голенков — о зарплатах российских футболистов

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался о зарплатах современных футболистов. По мнению Голенкова, российские игроки заслуживают тех денег, что получают.

«Вот взять профессию журналиста, например. Если я захочу стать журналистом, то я им стану, отучусь. Но не каждый человек станет футболистом, даже если очень сильно захочется. Ты должен как минимум выиграть конкуренцию у ещё двух тысяч таких же ребят. А где остальные 1999? У них не было детства, и они ничего не имеют. Поэтому для меня зарплаты футболистов обоснованны», — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Голенкову 25 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. В нынешнем сезоне Егор провёл 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Голенкова в € 2,5 млн.