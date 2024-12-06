В «Химках» рассказали, с чем связан трансферный бан от ФИФА

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о трансферном бане, наложенном ФИФА на подмосковный клуб.

«В данный момент по линии ФИФА на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков, и он является временным. Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста.

Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе решения. Какие‑либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ФИФА вынесла решение против российского клуба в споре со шведским футболистом Бесардом Сабовичем, который выступал за «Химки» с 2021 по 2022 год. До этого сообщалось о долге российского клуба перед полузащитником.

«Химки» после 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».