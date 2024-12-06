«У него есть животик, но мастерство не пропьёшь». Магаль рассказал о встрече с Роналдиньо

Футболист «Сочи» Руслан Магаль рассказал о встрече с легендарным бразильским экс-футболистом Роналдиньо.

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«Конечно, не Роналдиньо подошёл ко мне сфотографироваться, а я к нему. Это было вообще неожиданно. Я отдыхал и загорал, а в 20 метрах от меня площадка с сеткой для волейбола. Я его не сразу узнал — он был в повседневной одежде. Там играли его друзья, а он отошёл. Уже когда Роналдиньо пришёл переодетый и со своей знаменитой повязкой, сразу понял, что это он.

После первой партии, когда он начал отдыхать, я подошёл к нему, а он не отказал. Уже потом наблюдал за ним со стороны. Я так понял, он каждый год приезжает и устраивает турнир по волейболу ногами 2 на 2. Так совпало, что он живёт в моём отеле.

Они играли между собой, и организаторы никого не запускали, а так бы я хотел там сыграть. Не успел с ним ни о чём поговорить, только сфотографировались — не было много времени. Он в нормальной форме, но есть небольшой животик, хотя мог бы кого-то ещё усилить. Конечно, техника его удивляет — её не пропьёшь», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.