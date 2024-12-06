Сергеев: я не праздную голы в ворота бывших команд. Есть человеческие качества, уважение

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев объяснил, почему не праздновал голы в ворота своей бывшей команды — «Зенита». Недавно форвард оформил дубль в игре с сине-бело-голубыми, встреча 17-го тура РПЛ завершилась в пользу «Крыльев Советов» со счётом 3:2.

«Я вообще не праздную голы в ворота бывших команд. Когда забивал «Крыльям» за «Зенит», тоже не отмечал. У меня есть свои человеческие качества, уважение, и я этого придерживаюсь», — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полная версия интервью с Иваном Сергеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.