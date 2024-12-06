Нападающий «Крыльев» Сергеев рассказал, о чём говорил с Семаком после матча с «Зенитом»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, о чём общался с Сергеем Семаком после матча с «Зенитом». Недавно форвард оформил дубль в игре с сине-бело-голубыми, встреча 17-го тура РПЛ завершилась в пользу «Крыльев Советов» со счётом 3:2.

— С Семаком на «Газпром Арене» перекинулся парой слов?

– До и во время матча – нет. Увидел его после игры на парковке. Он подошёл ко мне, сказал: «Молодец». Мы обменялись парой фраз, пожелали друг другу удачи. У меня остались хорошие отношения с ним. Никаких обид нет, — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полная версия интервью с Иваном Сергеевым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.