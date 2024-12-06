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Экс-нападающий «Зенита» Сергеев рассказал, как его встретили болельщики в Петербурге

Экс-нападающий «Зенита» Сергеев рассказал, как его встретили болельщики в Петербурге
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, как его встретили болельщики в Санкт-Петербурге. Ранее он выступал за «Зенит».

«Я бы не сказал, что непривычно было выходить на «Газпром Арену». Наоборот, было радостно вернуться в Питер, на один из самых лучших стадионов. В «Зените» у меня осталось очень много друзей. Когда я забил гол и на стадионе объявили мою фамилию, болельщики хлопали. Это мне особенно запомнилось.

Плохих выкриков точно не было. Слышал только хорошее. Болельщики махали и кричали: «Ваня, вернись» или «Ваня — молодец». Очень тепло встретили.

На трибунах были друзья и родные. Но повторюсь: я провёл в «Зените» 2,5 года. Много кого знаю. И слышал только самые приятные слова с трибун», — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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