Футболист «Сочи» Магаль: не верю, что в год 100-летия «Зенит» отдаст чемпионство

Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что интрига в РПЛ — это супер для российского чемпионата. Уже второй сезон подряд интрига, кто будет чемпионом. Надеюсь, в этом году интрига будет до самого конца, как в прошлый раз. Но, честно говоря, всем будет тяжело, кроме «Зенита». Не верю, что в год 100-летия «Зенит» отдаст чемпионство.

Можно болеть против «Зенита», но на футбольном поле решают игроки. Сколько я играл с «Зенитом», по мне, это самая сильная команда, кто бы что ни говорил. Бывает, что они недонастраиваются, но когда все футболисты хотят и находятся в форме, то эту команду мало кто может остановить на длинной дистанции», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».