Белоус: сомневаюсь, что у Погба в России будет мотивация, он будет ходить по ночным клубам

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус отреагировал на идею нового спортивного директора «Торпедо» Ари пригласить в команду Поля Погба.

«Почему трансфер Погба в Россию невозможен? Возможен. В своё время, когда в конце 2002 года я пришёл в «Торпедо-ЗИЛ», мне приписывали, что я хочу взять Пола Гаскойна, который лечился в наркологии, но ещё играл в футбол. Это была некая инсинуация, в которой мне приписывали, что я такое говорил, хотя на самом деле такого не было. Мы посмеялись над этим. Но это привлекло внимание к малоинтересному «Торпедо-ЗИЛ». Можно сделать то же самое и с Погба, но сложно сказать, насколько это нужно «Торпедо». Крайне сомневаюсь, что Погба будет мотивирован. Он будет ходить по ночным клубам, хотя их уже практически нет в Москве, в отличие от нулевых годов. Зато можно будет походить по хорошим ресторанам и полюбоваться Москвой.

Может быть, приглашение Погба в «Торпедо» — это в какой-то степени пиар со стороны Ари. Но «Торпедо» нужен не пиар, а хорошая продуманная спортивная система. Сейчас строится стадион, через год-полтора он будет родным домом для «Торпедо». Клубу нужно создать систему, чтобы не быть пассажиром лифта между Первой лигой и РПЛ, постоянно катаясь туда-сюда. А для этого нужны нормальные менеджеры, которые разбираются в футболе и создадут в «Торпедо» запас прочности. Потому что тренеры приходят и уходят, а менеджеры — это соль футбольного клуба», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.