Иван Сергеев назвал два самых счастливых момента в «Зените»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о самых счастливых моментах в составе сине-бело-голубых.

— Самый счастливый момент — «золотой» гол «Спартаку»?

– Наверное, да, гол «Спартаку», когда завоевали вторую звезду. И ещё финал Кубка России, потому что мне оставался один трофей. У меня был шанс выиграть его с «Крыльями», но тогда мы уступили «Локомотиву». При счёте 0:1 против «Балтики» мелькнула мысль: «Неужели опять упущу момент?» Спасибо Алипу, что забил на 90-й минуте этот гол, — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.