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Иван Сергеев назвал два самых счастливых момента в «Зените»

Иван Сергеев назвал два самых счастливых момента в «Зените»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о самых счастливых моментах в составе сине-бело-голубых.

— Самый счастливый момент — «золотой» гол «Спартаку»?
– Наверное, да, гол «Спартаку», когда завоевали вторую звезду. И ещё финал Кубка России, потому что мне оставался один трофей. У меня был шанс выиграть его с «Крыльями», но тогда мы уступили «Локомотиву». При счёте 0:1 против «Балтики» мелькнула мысль: «Неужели опять упущу момент?» Спасибо Алипу, что забил на 90-й минуте этот гол, — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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