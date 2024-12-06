Тедеев: «Спартак» на протяжении десятилетий традиционно является лучшей командой в России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о результатах жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда из Самарской области сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 12 марта 2025 года на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

«Это хорошая команда, на протяжении десятилетий традиционно является лучшей в России. Будем серьёзно готовиться к матчу с хорошим соперником.

Играть дома — преимущество? Нет никакого преимущества ни для нас, ни для «Спартака». Тем более самарский стадион мы до конца не ощущаем своим. В любом случае будет интересная игра. До матча ещё много времени, скорее всего, будут изменения в составе, появятся новые игроки — это нормально», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» и «Спартак» четырежды встречались между собой с учётом товарищеских матчей. Два раза победу одерживала команда из Тольятти, однажды выиграл московский клуб, ещё в одном матче была зафиксирована ничья.