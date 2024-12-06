Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: Дзюба — вывеска, ему будет тяжело в матче с «Зенитом»

Олег Терёхин: Дзюба — вывеска, ему будет тяжело в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном». Игра состоится 7 декабря, начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что «Зенит» в матче с «Акроном» опять потеряет очки. Если вернуться к матчу с «Крыльями Советов», «Зенит» хорошо играл, нагнетал и создал много моментов. Если брать последние два матча «Зенита» с «Акроном», питерцы дважды выиграли со счётом 5:0 и 5:1. Поэтому тольяттинцам будет тяжеловато.

Дзюба — это вывеска. Не знаю, сможет ли он помочь «Акрону» во встрече с «Зенитом», но ему будет тяжело. Если бы было 11 Дзюб, это одно. Конечно, на него будут отвлекаться, но всё равно «Зенит» по классу сильнее. Желаю Артёму, чтобы он побил все рекорды», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»
Эксклюзив
«В Питере мне кричали: «Ваня, вернись!» Первое большое интервью с Сергеевым после «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android