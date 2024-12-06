Олег Терёхин: Дзюба — вывеска, ему будет тяжело в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном». Игра состоится 7 декабря, начало — в 16:30 мск.

«Не думаю, что «Зенит» в матче с «Акроном» опять потеряет очки. Если вернуться к матчу с «Крыльями Советов», «Зенит» хорошо играл, нагнетал и создал много моментов. Если брать последние два матча «Зенита» с «Акроном», питерцы дважды выиграли со счётом 5:0 и 5:1. Поэтому тольяттинцам будет тяжеловато.

Дзюба — это вывеска. Не знаю, сможет ли он помочь «Акрону» во встрече с «Зенитом», но ему будет тяжело. Если бы было 11 Дзюб, это одно. Конечно, на него будут отвлекаться, но всё равно «Зенит» по классу сильнее. Желаю Артёму, чтобы он побил все рекорды», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.