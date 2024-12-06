«С прошлого сезона уровень очень вырос». Вингер «Зенита» Педро — о конкуренции в РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро считает высоким уровень Российской Премьер-Лиги. После 17 туров нынешнего сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.

«Думаю, что с прошлого сезона уровень очень вырос. Некоторые команды, которые теряли очки в прошлом сезоне, сейчас не теряют их. Все матчи важны, независимо от того, находятся ли соперник вверху таблицы или внизу, они всегда показывают свою лучшую игру. Думаю, что это делает чемпионат конкурентным», — приводит слова Педро Metaratings.

Педро 18 лет, он выступает на позиции левого вингера, а также может сыграть в центре и на правом фланге нападения. К «Зениту» молодой футболист присоединился в феврале этого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.