«Думаю, мы все немного устали». Жерзино Ньямси высказался о спаде «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мыслями о причинах спада железнодорожников в последних встречах. Красно-зелёные уступили два матча подряд в РПЛ (2:5 — в игре с московским «Спартаком» и 1:3 — во встрече с «Химками»), а также проиграли московскому «Динамо» в Фонбет Кубке России со счётом 0:1 (3:4 пен.).

«Честно говоря, даже не знаю. Нам просто нужно стараться стать лучше к следующей игре. Думаю, мы все немного устали. Возможно, причина в этом. Все в команде очень много работают, у нас много игр. Но, конечно, это не оправдание нашим результатам. Нам нужно собраться, проанализировать эти поражения и сделать правильные выводы», — приводит слова Ньямси Legalbet.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка за 17 игр.