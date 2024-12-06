Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думаю, мы все немного устали». Жерзино Ньямси высказался о спаде «Локомотива»

«Думаю, мы все немного устали». Жерзино Ньямси высказался о спаде «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мыслями о причинах спада железнодорожников в последних встречах. Красно-зелёные уступили два матча подряд в РПЛ (2:5 — в игре с московским «Спартаком» и 1:3 — во встрече с «Химками»), а также проиграли московскому «Динамо» в Фонбет Кубке России со счётом 0:1 (3:4 пен.).

«Честно говоря, даже не знаю. Нам просто нужно стараться стать лучше к следующей игре. Думаю, мы все немного устали. Возможно, причина в этом. Все в команде очень много работают, у нас много игр. Но, конечно, это не оправдание нашим результатам. Нам нужно собраться, проанализировать эти поражения и сделать правильные выводы», — приводит слова Ньямси Legalbet.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка за 17 игр.

Материалы по теме
Логашов: «Локомотив» устал, не хватает стабильности в эмоциональном плане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android