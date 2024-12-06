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Владимир Габулов дал оценку первой части сезона московского «Динамо»

Владимир Габулов дал оценку первой части сезона московского «Динамо»
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Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов оценил первую часть нынешнего сезона для бело-голубых.

«Всегда хочется лучшего. Болельщики «Динамо» уже очень долго ждут победы в чемпионате. Но снова первая часть сезона получается неоднозначной. Место в турнирной таблице говорит само за себя. Надеюсь, что дальше у динамовцев получится прибавить», — приводит слова Габулова Legalbet.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит». В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с подмосковными «Химками».

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