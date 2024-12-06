Иван Сергеев: Осинькин раскрыл меня. При нём я забивал и устанавливал рекорды

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев признался, что главный тренер самарской команды Игорь Осинькин — особенный для него специалист. Именно этот тренер раскрыл его талант, считает Сергеев.

– Против «Зенита» бились в какой-то степени и за тренера?

– И за тренера, и за клуб, и за себя. Это полностью командная победа. Все очень рады. Тем более что обыграли чемпиона России.

Осинькин — особенный для меня тренер. Человек, который раскрыл меня. При нём я забивал, устанавливал рекорды. Могу только поблагодарить его, — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.