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Иван Сергеев: Осинькин раскрыл меня. При нём я забивал и устанавливал рекорды

Иван Сергеев: Осинькин раскрыл меня. При нём я забивал и устанавливал рекорды
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Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев признался, что главный тренер самарской команды Игорь Осинькин — особенный для него специалист. Именно этот тренер раскрыл его талант, считает Сергеев.

– Против «Зенита» бились в какой-то степени и за тренера?
– И за тренера, и за клуб, и за себя. Это полностью командная победа. Все очень рады. Тем более что обыграли чемпиона России.

Осинькин — особенный для меня тренер. Человек, который раскрыл меня. При нём я забивал, устанавливал рекорды. Могу только поблагодарить его, — рассказал Иван Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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