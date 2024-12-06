Голенков: в Европе не всё так плохо, но с русофобией я сталкивался

Нападающий «Ростова» Егор Голенков признался, что сталкивался с русофобией в Европе. В сезоне-2017/2018 Голенков выступал за молодёжную команду португальского клуба «Униан Лейрия».

— Сталкивался с русофобией в Европе?

— Там не всё так плохо, как думают. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим. Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски. И они понимают примерно, откуда я.

— Сервис в России лучше, чем в Европе?

— Не сказал бы. В Европе тебя полностью облизывают, — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Голенкову 25 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. В нынешнем сезоне Егор провёл 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Голенкова в € 2,5 млн.